حفل إفطار جماعى وفقرات فنية لأطفال مؤسسة البنين والجمعية الشرعية بنادى المنيا الرياضى

نظم نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي حفل إفطار جماعي وفقرات فنية لأطفال مؤسسة البنين والجمعية الشرعية وذلك في إطار دور النادي الاجتماعي واحتفالاته بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك داخل المقر الرئيسي للنادي، لهدف إدخال السرور والبهجة على الأطفال.

وحضر فعاليات الحفل، مصطفى فتحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والدكتورة رحاب سراج، وأحمد على ونور مدكور، وشادي عادل، و محمود فتح الله، والمهندس علي بهاء أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا.

وبدأ الحفل بإفطار جماعي للأطفال مع أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا الرياضة، وتلتها فقرة فني. مضحكة، وعروض التنورة، واختتمت بفقرات غنائية للفنان هيثم مصطفى، وسط حالة كبيرة من الفرحة والبهجة.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر لجميع تلك المؤسسات على تعاونهم الكبير مع النادي لإسعاد الأطفال، مؤكدين أن ذلك هو الدور الأهم للنادي اجتماعيا. كما قدموا الشكر للمشاركين في مبادرة خير نادينا من أعضاء الجمعية العمومية على الدعم الذي يقدمونه لرسم البهجة على وجوه الأطفال.

يذكر أن نادي المنيا الرياضي، وبالتعاون مع قصر ثقافة المنيا قد شارك في الاحتفال بشهر رمضان الكريم بعقد أمسية رمضانية جديدة ، بحضور المئات من أعضاء الجمعية العمومية بالمقر الرئيسي للنادي. تضمنت الأمسية فقرات متنوعة ما بين الفنون الشعبية التي قدمها فريق قصر الثقافة بقيادة يحيى عبد العليم، وفقرات لكورال الأطفال للمايسترو عصام الشاذلي.

وقامت بتقديم افتتاح الحفل الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة، والتي أكدت حرص مجلس الإدارة على عقد العديد من تلك الفعاليات التي تهدف لنشر الثقافة والفنون لأبنائنا. وتعد هذه الأمسية الثانية لنادي المنيا بالتعاون مع قصر الثقافة خلال هذا الشهر، وسبق وان تم عقد أمسية الاسبوع الماضي تضمنت فقرات موسيقية تحت اشراف الدكتورة رحاب سراج مشرفة الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالنادي، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا.

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