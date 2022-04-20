«أسرة من أجل مصر» بجامعة طنطا تنظم إفطارا جماعيا لـ200 طالب

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة طنطا ،اليوم، إفطاراً جماعياً لـ200 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، وذلك في إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى برعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى وكوك منسق أسرة «طلاب من أجل مصر» ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى أبوعمرو عميد كلية الحقوق والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومنسقو أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب ، وتضمن حفل الإفطار فقرات إنشاد وفقرات غنائية لأجواء شهر رمضان.

وأشاد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا بـ«أسرة طلاب من أجل مصر»، لمشاركتهم الفعالة في إعداد وتنظيم حفل الإفطار الجماعى لزملائهم الطلاب، مؤكداً حرصه على تقديم الدعم لأعضاء الأسرة لإتمام عملهم الخيري، تزامناً مع ايام الشهر الفضيل، وكذلك تنمية روح العمل الخدمي الجماعي وتنمية روح التعاون الطلابى، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية وضرورة المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات التى تساهم فى تعزيز أواصر العلاقة بين طلاب الجامعة.

وفى كلمته قال الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، إن أسرة «طلاب من أجل مصر» مجال خصب لإفراز القيادات الوطنية التى تعمل في سبيل خدمة الوطن، بينما أشاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بأنشطة الأسرة داخل الجامعة، مؤكداً أن الجامعة وقياداتها تعمل دائماً لصالح خدمة الطلاب.

وأعرب الدكتور مجدى وكوك منسق أسرة «طلاب من أجل مصر» ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، عن سعادته بتنظيم حفل الإفطار الجماعى والذى يزيد انتماء وحب الشباب لجامعتهم ووطنهم بما يدفعهم لمشاركتهم في خطة التنمية المستدامة.