«جزيرة غمام» الحلقة 19| مناظرة الشيخ محارب ويسري وعرفات بحضور أهل القرية (فيديو)

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل جزيرة غمام، مناظرة بين الشيخ محارب “فتحي عبد الوهاب”، ويسري “محمد جمعة” والشيخ عرفات “أحمد أمين”، بعدما رفض البطلان “محمود البزاوي”، تعيين عرفات شيخًا للجزيرة، الأمر الذي دفع الحاج عجمي والذي يجسده النجم رياض الخولي، إلى انعقاد مناظرة بين الثلاثي أمام أهل الجزيرة.

الشيخ عرفات قليل العلم ومجذوب

بدأ الشيخ يسري المناظرة بكلامه عن الشيخ عرفات، واصفًا إياه بعدم الفهم والعلم، وأنه شخص غير متزن، ليرد الشيخ عرفات قائلًا:"أنا مش شيخ ولا قولت كدا".

وتابع الشيخ يسري:"سيدي وتاج راسي الشيخ محارب" أفقه وأعلم بالشرع مني ومن الشيخ عرفات، فهو الأحق بالفوز بمكانة المشيخة.

كما وجه يسري كلامه للشيخ عرفات، من خلال طرح بعض الأسئلة حول الوضوء والصلاة والدين بشكل عام، ليرد عليه الشيخ عرفات بلين وهدوء.

"أية حكم تارك الصلاة والكسلان عنها".. أحد الأسئلة التي وجهها الشيخ يسري لـ"عرفات" ليرد الأخير قائلًا:"أنت مين عشان تحكم.. ربنا لو عايز يشوفه هيخليه يصلي".

"احنا عرفنا انك بتقع مع العايقة لوحديكم".. لم يكتفي الشيخ يسري بتوجيه الأسئلة بل حاول تشوية صورة الشيخ عرفات أمام الجميع، الأمر الذي جعل خلدون يبتسم وهو يرى نار الفتنة تشتعل في القرية.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.