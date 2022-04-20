قتيل و3 مصابين.. أمن القاهرة يضبط طرفى مشاجرة «مصنع المعادى»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 عمال آخرين خلال مشاجرة نشبت داخل أحد المصانع في منطقة المعادي وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 5 عمال بتهمة المشاركة في المشاجرة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة ووجود قتيل و3 مصابين داخل مصنع رخام بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مقتولًا بعدة طعنات، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين 6 عمال بسبب خلافات العمل وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء والمواسير مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 3 آخرين.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ونقل الجثة لمشرحة زينهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.