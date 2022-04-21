العنانى: روسيا وأوكرانيا تستحوذان على 45% من السياحة الوافدة إلى مصر

وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الشكر للقطاع السياحي على جهوده خلال أزمة جائحة كورونا من بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية التي تعامل معها القطاع بشكل محترف حيث تم استضافة العالقين الروس والاوكران على نفقة الفنادق لمدة 7 أيام.

جاء ذلك خلال لقاء تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية بحديقة المتحف المصري بالتحرير بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية وقيادات وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص.

وأشار العنانى إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 40 إلى 45 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر متوقعا أن تزيد الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة مع أعياد الربيع لافتا أن الحركة السياحية فى 2021 شهدت صعودا تدريجيا بداية من يناير إلى ديسمبر وكان شهرى أكتوبر ونوفمبر أكثر الشهور ارتفاعا فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ثم انخفضت الحركة السياحية قليلا فى ديسمبر 2021 نظرا إلى ظهور المتحور لفيروس كورونا اوميكرون لافتا أن الوزارة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص كنا نعمل يوميا على تعديل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.