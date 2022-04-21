غادة جُبارة: أكاديمية الفنون هى «مصنع المواهب» ونسعى لإعادة إحياء «طلعة المحمل» (حوار)

فى 2 ديسمبر 2021 أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة غادة جبارة الأستاذة فى المعهد العالي للسينما بقسم المونتاج، رئيسا لأكاديمية الفنون لمدة أربعة أعوام، وذلك بناء على ترشيح من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة خلفاً للدكتور أشرف زكي.

منذ أن تولت "جبارة" رئاسة أكاديمية الفنون وثمة أدوار لأقدم الأكاديميات الفنية فى الشرق الأوسط والعالم على المستوى التعليمي والمجتمعى، فى محاولة جادة لاقتراب الفنون من الشارع خارج أسوار أكاديمية الفنون.

وعن هذه الأدوار كان لنا الحديث مع الدكتورة غادة جبارة التى شغلت منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر 2018 حتى توليها رئاسة أكاديمية الفنون.

وإلى نص الحوار:

بداية.. ماذا عن مشاركة أكاديمية الفنون فى احتفالات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية؟

اجتمعنا مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وكل منا فى قطاعته تقدم إلى الوزيرة بمقتراحاته الخاصة باختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية ومنها أكاديمية الفنون، ومنها فاعليتين رئيستين، الأولى هى مؤتمر علمى يحمل نفس الاسم باعتبارنا مؤسسة تعليمية، حيث تقدم إلينا حتى الآن 50 يحثاً من داخل وخارج جمهورية مصر العربية يتم تحكيمهم الآن من قبل لجنة المحكمين على أن تنطلق فعالياته أول شهر مايو المقبل، وهو مؤتمر علمي أونلاين، أما الفعالية الثانية فهي عبارة عن إعادة إحياء طلعة "المحمل" وهو إحياء للذكرى الخاصة بكسوة الكعبة التى كانت تخرج من مصر إلى السعودية، وذلك خلال الفترة التى تأتى بين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، على أن يصاحب هذه الفعالية معرض صور بالتنسيق مع دار الكتب والوثائق القومية، إضافة الى إطلاقنا حفلا لفرقة أم كلثوم بدار الأوبرا المصرية، إضافة الى حفلات الإنشاد الدينى وهى جميعها حفلات مرتبطة بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

يشارك من الأكاديمية بعض متسابقى برنامج "الدوم".. ما تقييمك للبرنامج؟

نعم لدينا مشاركات فى برنامج "الدوم" لأن أكاديمية الفنون هى "مصنع المواهب"، وأرى أن أى برنامج يكتشف المواهب الجديدة هو برنامج ناجح ومهم، ونحن نسعى الآن لإطلاق برنامج رقمى شبيه لـ"الدوم" وإعادة اكتشاف المواهب المدفونة سواء على مستوى التمثيل أو الغناء أو العزف أو الرسم، وكان لدينا اليوم وفد من مؤسسة الموهوبين من حى العمرانية لتكريم أبناء مدرسة الباليه والكنسرفتوار، والمؤسسة اهتمت بموضوع إعادة اكتشاف المواهب، والآن ندرس أن يكون كل شهر هناك يوم لاكتشاف المواهب على أن تتبناه أكاديمية الفنون.

وزيرة الثقافة أعلنت عن إطلاق برنامج "سينما الشعب" فى عيد الفطر المبارك كمرحلة أولى بأربع محافظات.. ماذا عن مشاركات أكاديمية الفنون ومعهد السينما؟

باعتبارى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة وتخصصى الأساسى عن السينما، كما تقدمت بملف كامل عن السينما وهو ما تبنته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونحن فى مجلس إدارة "قصور الثقافة"، اقترحت إلى جانب عرض أفلام سينمائية تجارية تعرض داخل قصور الثقافة على أن يعرض نموذج من بعض الأفلام المستقلة أو مشاريع معهد السينما، أو المركز القومى للسينما، أو إنتاج معاهد وكليات السينما سواء أفلام تسجيلية أو وثائقية أو تحريك، على أن يحقق حالة من الرواج على نوعية سينمائية مختلفة عند الجمهور.

ماذا عن شراكات أكاديمية الفنون مع باقى قطاعات وزارة الثقافة على مستوى النشر؟

وقعنا بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب على مستوى النشر، ويصدر لنا كتاب كل سنة بالشراكة مع الهيئة، إضافة الى صدور كتاب يصدر فى كل معرض كتاب مع الهيئة، وثانيًا أننا وقعنا بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة خاص بتحويل كتب "القومى للترجمة" لصيغة كتاب مسموع لذوى القدرات الخاصة وضعاف البصر وهو بذرة تاعون بيننا مع "القومى للترجمة".

ماذا عن رقمنة محتوى أكاديمية الفنون ؟

الآن يجرى حالة من تطوير البنية التحتية بأكاديمية الفنون لتعزيز الاتصالات وخدماتها بالاكاديمية وهو ما يطور وينجز من مشروع تطوير محتوى أكاديمية الفنون، كما حصلنا على موافقة من حى العمرانية لإدخال خط الفايبر من إحدى شركات الاتصالات بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير محتوى الأكاديمية على قدم وساق، وخلال الأشهر القادمة سترى إنجازاً واضحاً فى هذا الصدد.

ما المشروعات الجديدة لأكاديمية الفنون الفترة القادمة؟

من أهمها إنجاز مشروع مستشفى أكاديمية الفنون التى ستكون بمثابة أضخم مستشفى تخدم المناطق المجاورة لأكاديمية الفنون على أن تكون فى نفس سعة مستشفى "أم المصريين"، على أن تخدم أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى خدمة أهالى المناطق المجاور للأكاديمية، ومشروع مركز الخدمات الطلابية يساعد مع الرقمنة لتقديم كافة طلبات الطلاب بالتنسيق مع كافة إدارات الأكاديمية، أما الحدث الأهم بالنسبة للمشروعات هو مبنى الإسكندرية، حيث حصلنا على ترخيص ببناء مبنى أكاديمية الفنون بالإسكندرية، بدلاً من المبنى الضيق الذى كنا نعمل فيه من قبل، على أن يتم البدء فيه بعد أجازة عيد الفطر المبارك.