الاختيار 3 الحلقة 19.. المخابرات الحربية تخترق صفوف «الإخوان» الإرهابية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتضمنت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل الاختيار 3، اختراق مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية (أحمد السقا) صفوف عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتظاهرين لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، في الميادين.

وظهر مصطفى خليفة بلحية سوداء وشعر طويل، ممسكًا بيده "سبحة" بيضاء، ويحاور المتظاهرين لدعم المعزول مرسي، واستطاع القبض على بعضهم، ومعرفة ما يخططون له من عمليات إرهابية.

مسلسل الاختيار3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسي الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويتراجع عنها.

وتضمنت الحلقة 18 تسريبا جديدا يتحدث خلاله محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: "هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء