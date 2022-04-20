الاختيار3 الحلقة 19|اشتباكات وضحايا.. «مكتب الإرشاد» في مرمى تظاهرات المناهضين لحكم الجماعة

الاختيار ٣

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وسلطت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، الضوء على التظاهرات الرافضة لحكم الجماعة الإرهابية والتي احتشدت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.

المظاهرات انطلقت في مارس 2013، بعد دعوات التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لسياسة الجماعة وسعيها للاستحواذ على الدولة والانفراد بالسلطة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين السلميين وشباب الجماعة والحرس الخاص بمكتب الإرشاد وتدخل الأمن المركزي من أجل حماية مكتب الإرشاد وسقط العديد من الضحايا من صفوف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيل الجماعة.

وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: “هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama، الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء