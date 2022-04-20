من بينها مهندس وأمين شرطة.. الوجه الصاعد محمد شعبان يشارك فى 6 مسلسلات دفعة واحدة

يشارك الوجه الجديد محمد شعبان في موسم رمضان الحالى ب 6 مسلسلات دفعة واحدة، وذلك بعد نجاحه فى عدد من الأعمال الدرامية التى قدمها خارج السيزون، ومن بينها مسلسل شارع 9 الذى جسد من خلاله شخصية وكيل نيابة.

ويظهر الفنان محمد شعبان فى موسم رمضان الحالى بأكثر من شخصية مختلفة، حيث يقدم فى مسلسل "بابلو" مع النجم حسن الرداد شخصية أمين شرطة، كما يظهر فى دور فرد أمن بمسلسل "رانيا وسكينة" مع النجمتين روبى ومى عمر والمخرجة شيرين عادل، ويجسد فى مسلسل "وسط البلد" دور مهندس مع النجم جمال عبدالناصر، والمخرج أحمد شفيق ، وفى مسلسل "دنيا تانية" مع النجمة ليلى علوي يظهر فى دور محضر، كما يشارك فى مسلسلات مزاد الشر ووجوه وعالم تانى بأدوار مختلفة ومميزة.

وأعرب محمد شعبان عن سعادته بمشاركته المتميزة فى دراما رمضان، مؤكدا أن ردود الأفعال على أدواره فاقت توقعاته خصوصا دوره فى مسلسل "وسط البلد" الذى يقدم من خلاله دورا محوريا فى الأحداث، مشيرا إلى أن المؤلف أمين جمال نسج خيوطه الدرامية ببراعة، ومخرجه أحمد شفيق أدار فريق العمل باحترافية.

وأشار الوجه الجديد محمد شعبان إلى أنه ينتظر طرح فيلم "زومبي" فى موسم عيد الفطر المقبل، حيث يشارك فيه بشخصية "خفير"، بجانب عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.



يذكر أن الفنان محمد شعبان كانت بدايته الأولى فى عالم التمثيل العام الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع الفنان على ربيع.