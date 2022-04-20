الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو يوسف يدخل لوكيشن فيلم «شقو» بعد عيد الفطر المبارك

عمرو يوسف
عمرو يوسف

يعوض الفنان عمرو يوسف غيابه عن شاشة التليفزيون بمشاركته في المنافسة السينمائية من خلال فيلم جديد يحمل عنوان «شقو»، والمقرر أن ينطلق تصويره خلال موسم الصيف المقبل، وبعد عيد الفطر المبارك تحديدًا.

 

ويعكف صناع فيلم «شقو» بقيادة المخرج كريم السبكي على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم الذي يخوض بطولته حتى الآن الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح، كما تم ترشيح الفنانة أمينة خليل ومن المقرر التعاقد معها رسميًا خلال الفترة المقبلة، كما يعاين المخرج أماكن التصوير المقرر أن تدور فيها أحداث الفيلم، استعدادًا لانطلاق التصوير فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك المقبل.

من جهة أخرى، أكد النجم عمرو يوسف، خلال حواره ببرنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يتمنى المشاركة في مسلسل «الاختيار»، متابعًا: «نفسي أكون في جزء من مسلسل الاختيار ولكن متعرضش عليا حاجة»، مشيرًا إلى أن له تجربة تتناول هذه الموضوعات وهو مسلسل عد تنازلي في عام 2014.
 

جدير بالذكر، أن عمرو يوسف ينتظر عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبدالوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرين، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

وكان آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم "أبوصدام" من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن وزينة منصور.

فيلم "أبوصدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الماضى، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبوصدام"، يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

عمرو يوسف عيد الفطر عيد الفطر المبارك فيلم شقو سينما فيلم

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