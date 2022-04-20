الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 19.. توكيلات لتونة لتغيير قانون الأحوال الشخصية

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

لاقت دعوى فاتن أمل حربي، لتغيير قانون الأحوال الشخصية، ترحيبًا من عدد من السيدات المطلقات، اللاتي قررن مساندتها لأخذ حقوقهن، وقمن بعمل توكيلات لها، للتحدث باسم المطلقات ضد قانون الأحوال الشخصية.

في الحلقة 19 من مسلسل فاتن أمل حربي، تجد موظفة الشهر العقاري نفسها أمام حالة جديدة، وقضية خاصة، فتتصل برئيسها تسأله عن إمكانية تحرير العقود، وكانت المفاجأة، وافق مسئولو الشهر العقاري على تحرير التوكيلات، لتعم فرحة غامرة على جميع السيدات الحاضرات، في المكتب، وكأن أمل جديد لاح في الأفق.

وفي نهاية الحلقة، تعيد العصابة لـ «فاتن»، حقيبة الأموال التي سرقها طليقها سيف، وتطلب منها الحفاظ عليها هذه المرة.

مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

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