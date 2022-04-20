«الشرير الوسيم»| خلدون «جزيرة غمام».. أسباب جعلت طارق لطفي الأفضل في رمضان

لفت الفنان طارق لطفي الانتباه خلال السباق الرمضاني، من خلال دوره بمسلسل جزيرة غمام والمعروض على قناة الحياة.

جسد «لطفي» دور "خلدون" الشخص الذي يقوم بالكثير من أعمال الشر داخل القرية، برفقة عشيرته "الغجر" من أجل السيطرة على الجزيرة.

وعلى الفور تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع شخصية خلدون، من خلال تدوال مشاهد وحوارت له في المسلسل، فقد اختاره البعض أفضل فنان في دراما رمضان 2022.

خلدون.. شخصية العمر:

أجمع النقاد على أن شخصية "خلدون" من الشخصيات التي اتقنها النجم طارق لطفي، فقد قدم شخصية "الشيطان" بصورة صادقة، بالإضافة إلى تعبيرات الوجه التي تحمل الشر خلف الابتسامة الزائفة.

أشار الكثيرين، أن الفنان طارق لطفي، يقدم اقصى درجات الشر بمنتهي السلاسه في الاداء، من خلال دراسة فلسفه الشر في الكون والتي تتجسد في الوسوسة الشيطانية.

جمل حوارية جعلته الأفضل:

تضمنت شخصية خلدون، الكثير من الجمل الحوارية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتحولت لمنشورات خاصة علي منصات السوشيال ميديا.

"اللي بيحصل في المسلسل ده مرعب قدرات فائقة للنجم طارق لطفي".. بهذه الكلمات وصف أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي دور خلدون، فهو يقدم اقصى درجات الشر ورعب كامل مخيف.

المسلسل.. حدوتة شعبية



جزيرة غمام.. قصة أسطورية في بيئة شعبية تعبر عن صراع الخير والشر متضمنة حوارات فلسفية عميقة وشديدة التأثير من الكاتب عبدالرحيم كمال، شخصيات مرسومة بطريقة شديدة الإقناع.

كما أن موسيقى العمل شديدة التفرد والإمتاع للموسيقار شادي مؤنس بإيقاع خيالي، يأخذك في عالم المسلسل والتفاعل مع ابطاله، أما الأداء فهو عبارة عن مباراة تمثيل علي أعلي مستوي بين كل شخصيات المسلسل.



مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.