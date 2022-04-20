الدفاع الروسية: إجلاء 900 ألف شخص من أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شئون الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، أن بلاده أجلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة حوالي 900 ألف شخص من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقال ميزينتسيف، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال اليوم الماضي ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، إجلاء 14982 شخصًا إلى روسيا من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بما في ذلك 2940 طفلًا.

وأضاف: "منذ بداية العملية الخاصة، جرى إجلاء 894 ألفا و30 شخصا، منهم 163 ألفا و761 طفلا، كما عبرت أكثر من 118 ألفا و810 سيارات خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 1843 سيارة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، موضحا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت مجهزة تجهيزا كاملا، بكل ما هو ضروري تواصل العمل في مناطق روسيا المختلفة.

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقى الخط الساخن لمقر العمل الإنساني الروسي والسلطات والكيانات الروسية والمنظمات الاجتماعية 357 نداء من مواطنين أجانب وأوكرانيين يطلبون الخروج.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية، وأشارت الخزانة - في بيان، بحسب "نوفوستي" - أن 29 فردا و 40 كيانا قانونيا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات الجديدة، النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة شملت أيضا البنك التجاري الروسي "ترانس كابيتل" ورجل الأعمال الروسي مالوفيف كونستانتين فاليريفيش، ولفتت إلى أن حزمة العقوبات هذه تشمل أيضا قيودا على التأشيرات لأكثر من 650 مواطنا روسيا.