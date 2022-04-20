الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربى الحلقة 19.. سيدة تحرق نفسها داخل المحكمة بعد اتهامها بالزنا

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

سلطت الحلقة 19 من مسلسل فاتن أمل حربي، الضوء على إحدى المشكلات التي قد تواجه المرأة، عند محاولة الزوج انتزاع حضانة الأطفال، وهو اتهامها بالزنا لإسقاط الحضانة عنها.

وفي مشهد مؤلم حاولت سيدة إشعال النار، في نفسها، داخل المحكمة بعدما تفاجأت بأن زوجها رفع عليها دعوى زنا، لإسقاط حق الحضانة عنها.

وعندما سئلت السيدة عن محاميها، قالت: "محامي إيه يا بيه لو خرجت براءة محدش هيصدقني، مش عاوزة محامي، ينفع محامي يحامي لي قدام ربنا؟ عشان أنا طالعة له دلوقتي"، وأخرجت عبوة بها جاز، وأشعلت عود الثقاب، لتحرق نفسها، إلا أن القضاة في محكمة الأسرة سيطروا على الموقف، وأطفأوا عود الثقاب قبل أن تلقيه على نفسها، في مشهد أبكى جميع الحاضرين.

وكشفت الصحفية ميريهان، عن أن عددا من السيدات المظلومات بدأن بعمل توكيلات لفاتن، لمساندتها في رفع دعوى إحالة قانون الأحوال الشخصية، للمحكمة الدستورية العليا.

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

محكمة الاسرة هالة صدقي مسلسل فاتن مسلسل فاتن امل حربي فادية عبدالغني للمحكمة الدستورية العليا

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