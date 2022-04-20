الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ«الأربعاء المقدس» من أسبوع الآلام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بأربعاء أيوب أو أربعاء الخيانة أو الأربعاء المقدس من أسبوع الآلام، كما يتذكر الاقباط عدد من الوقائع الكنسية على رأسها التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل .

وأكد الباحث شريف برسوم في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الأقباط لا يحتفلون بأي تذكار شهري أو مناسبة تخص القديسين طوال أسبوع الآلام.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم “السنكسار”، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط خلال القداس الإلهي والذي يحتوى على الأحداث الكنسية كافة إن فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر.

وينتظر الأقباط ذكرى الملاك ميخائيل لتلاوة مديحه المعروف، والذي ينص على:

1- السلام لك يا ميخائيل رئيس جند السموات ملاك السلام و التهليل خادم رب القوات

2- البسك حلة و اكليل شرفك باعلي الدرجات و سماك ميخائيل تفسيره عظيم القوات

3- قلدك بسيف النقمة و ملاك حكمة ورحمة و أعطاك بوق النعمة في القيامة و الزحمة

4- ملاك الله قدرة و أعطاك سيفا من نار و وهبك عزم و نصرة صاحب سطوة و مقدار

5- صرعت سطانائيل من اعلي مرتبته أسكنته وطن الويل والي الأرض طرحته

6- جعلت الجحيم مثواه و عساكره قدامه و طعامه النار جواه و لا تمحي أجرامه

7- رياسته و مرتبته عساكرك ملكوها و جلست علي تخته طغماتك زانوها

8- جميع جند الشياطين يصيرون من اسمك فزعين حين نقول يا ميخائيل يولون منكسرين

9- سلامي عليك دايما يا مدبر كل الجهات يا ولي سر النعمة يا رئيس كل الطغمات

10- صنعت عجائب شتي مع البار دروثيؤس و آمراته تاؤبسته و افوميه و ارسترخس

11- السلام لك يا ميخائيل يا من بشفاعتك قد أغنيت المسكين الراجي طلباتك

12- جميع كل عظامي تصيح النهار و الليل و أنا بطول أيامي أقول يا ميخائيل

13- السلام لك يا ميخائيل يا صاحب الصيت الفاخر يا معظم بالتبجيل ذو العجب الباهر

14- السلام لك يا ميخائيل يا معونة للمساكين يا قوة لكل هزيل يا شفيع في المخلوقين

15- السلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب

16- السلام لك يا ميخائيل يا شفيع في المخلوقات الطالب عن مياه النيل و الزراعات و الثمرات

17- تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله الملاك ميخائيل أعنا أجمعين