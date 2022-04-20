الاتحاد الأوروبى يؤيد الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الاحتفالات بعيد الفصح.

وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في تصريحات صحفية اليوم " إننا ، بالطبع ، نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا الشأن، ونكرر دعوتنا لوقف كافة العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: " إن دعوتنا لوقف العمليات العسكرية لا تقتصر فقط على فترة الاحتفالات بعيد الفصح، ولكننا ندعو إلى وقفها إلى الأبد"، لافتا النظر إلى عدم وجود أسباب تحول دون إيقاف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الآن وبصورة دائمة.



وحث رئيس المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء على إمداد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة "بسرعة". واقترح أن الجولة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي، تستهدف سبيربنك الروسي القوي وتشمل حظرًا على النفط الروسي.

وقالت أورسولا فون دير لاين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية ينطبق هذا على جميع الدول الأعضاء: أولئك الذين يجب أن يقدموا أداءً سريعًا، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن لأوكرانيا البقاء في معركتها الدفاعية الحادة ضد روسيا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن منح 50 مليون يورو إضافية، لصالح المساعدات الإنسانية لدعم المدنيين في أوكرانيا بعد الحملة العسكرية الروسية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية- "أن التمويل الجديد سيكون من أجل التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، من خلال تقديم خدمات طبية طارئة، ودخول مياه شرب آمنة، وتوفير مأوى وحماية ومساعدات مالية".. مشيرًا إلى أنه بذلك يصل إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية من التكتل للتعامل مع تأثير العملية العسكرية الروسية إلى 143 مليون يورو.