سفير مصر فى جوبا يلتقى وزير الداخلية الجنوب سودانى

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، محمود سليمان وزير الداخلية بجنوب السودان.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في البلاد وسبل دفع التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين.

وأشار السفير عبدالقادر إلى العلاقات المتميزة بين مصر وجنوب السودان، مستعرضا مجمل مجالات التعاون الثنائي بينهما.

وتناول دور وزارة الداخلية في إنفاذ القانون وتحقيق الاستقرار والحفاظ على النظام والأمن العام بالبلاد، مشيرا إلى الآفاق الواسعة للتعاون بين الدولتين.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الجنوب سوداني قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين، موجهًا الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لبلاده في كافة المجالات.

واستعرض الوضع الأمني بجنوب السودان، وأوجه التعاون مع جمهورية مصر العربية بما يحقق مزيدا من الاستقرار بالبلاد.

وتناول الطرفان، خلال اللقاء، أوضاع الجالية المصرية والجنوب سودانية في جنوب السودان ومصر على التوالي، وسبل تقديم الدعم والرعاية اللازمين لهما.