أمين مجمع البحوث الإسلامية: المرأة فى الإسلام تعامل مثل الرجل والواعظات تمكنّ من تحقيق نجاحات كبيرة فى الدعوة

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، إن المجمع يولى الأنشطة الدعوية فى شهر رمضان المبارك اهتمامًا كبيرًا لما فى هذا الشهر من ميزات وفضائل، مشيرًا إلى أن المركز الإعلامى للمجمع يقدم معلومات مهمة، وفتاوى للمتابعين من خلال منصاته الإلكترونية المختلفة.

وأوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية، خلال حواره مع «الدستور»، أن المجمع أعد خطة دعوية لوعاظ وواعظات الأزهر خلال الشهر الكريم، تشمل إلقاء الدروس وعقد اللقاءات الميدانية، إلى جانب إطلاق نحو ٢٠ برنامجًا دعويًا إلكترونيًا، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن نحو ٨٥٠ واعظًا يؤدون مهمة جليلة كسفراء للأزهر والدولة المصرية فى الخارج، وينتشرون فى ٥٨ دولة على مستوى العالم.

وأعرب عن شكره للقائمين على تنفيذ الأعمال الوطنية ودراما الوعى، على رأسها مسلسل «الاختيار٣»، فى ظل الحاجة لتقديم النماذج التى قدمت نفسها فداءً لله والدين والوطن، مؤكدًا أن الكلمة أمانة ومسئولية، لذا يجب تحاشى الموضوعات التى ليس لها مردود إلا إثارة الشكوك والريبة، خصوصًا مع تنامى الظواهر الغربية والسلوكيات الشاذة، التى تأباها الفطرة السليمة.

■ بداية.. ما القضايا الأساسية التى ركز عليها مجمع البحوث الإسلامية فى شهر رمضان المبارك؟

- يولى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية الأنشطة الدعوية فى رمضان اهتمامًا خاصًّا؛ لما فى هذا الشهر من ميزات وفضائل تساعد المسلم على مضاعفة حسناته؛ فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، إلى غير ذلك من الفضائل، التى لو استثمرها المسلمون لكانوا من عتقاء هذا الشهر المبارك.

ونقدم من خلال منصاتنا وجبات دينية دسمة، والمركز الإعلامى لمجمع البحوث الإسلامية له جهد ملحوظ فى رمضان هذا العام، من خلال ما يقدمه من معلومات للمتابعين، وتقديم الفتاوى وعرضها بأسلوب سهل وسلس وبسيط.

كما أطلق مجمع البحوث، منذ بداية الشهر الكريم، مسابقة «الجائزة»، برعاية الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وبالتعاون مع القناة الثانية المصرية، والبرنامج يقدم جوائز نقدية لمن يجيبون عن الأسئلة المطروحة، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع، ويتم طرح أسئلة للمشاهدين فى المنازل، عبر شاشات التليفزيون والصفحة الرسمية للمجمع، لتتم الإجابة عنها، وتكريم الفائزين فى نهاية الشهر الكريم.

وتهدف تلك المسابقة لتشجيع الناس على القراءة والمعرفة، خاصة فى شهر القرآن والذكر والطاعة، والجوائز المقدمة تمثل نوعًا من تحفيز الجمهور على الاطلاع والاستفادة من أوقاتهم فيما يحقق لهم نفعًا فى الدنيا والآخرة، وبما يقدم للمجتمع أجيالًا واعية بما يدور حولها، ونافعة لنفسها ولغيرها.

وأعد المجمع، أيضًا، خطة دعوية لوعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان، تشمل الدروس واللقاءات الميدانية، إلى جانب إطلاق نحو ٢٠ برنامجًا دعويًا إلكترونيًا، عبر منصَّات التواصل الاجتماعى، والموقع الرسمى للمجمع على بوابة الأزهر، فى مجالات العقيدة، والسيرة النبوية، والعلاقات الاجتماعية، وتنمية الذات، والتربية الأسرية، وشئون المرأة، ومقرأة القرآن، ومواقف الصالحين، إضافة إلى سلسلتين مرئيتين باللغة الإنجليزية.

■ ما حجم البعثات التى يتم إطلاقها فى كثير من دول العالم؟

- لدينا فى الأزهر الشريف نحو ٨٥٠ واعظًا يؤدون مهمة جليلة كسفراء للأزهر والدولة المصرية فى الخارج، هم ينتشرون فى ٥٨ دولة على مستوى العالم، ويتم التنسيق بين الأزهر والسفارات المصرية فى تلك الدول من أجل متابعتهم.

■ كيف يتم اختيار المشاركين فى هذه البعثات؟

- يتم انتقاء هؤلاء الوعاظ بآليات دقيقة، وهذا العام تم اختيار نحو ٥٠٠ واعظ من أصل ٩ آلاف تقدموا وجرى اختبارهم على ٣ مراحل، وهى الامتحان التحريرى والشفوى، ثم المقابلة الشخصية التى يحضرها بعض السفراء، من أجل إلقاء محاضرات عليهم فى كيفية التعامل وقراءة حال البلدان التى يذهبون إليها، حتى يكون كل منهم سفيرًا حسنًا للأزهر.

والاختبارات التى تتم، هدفها اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر فى دول العالم، وهى تعتمد على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة، وتستهدف المقابلات الشفوية والشخصية الكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وشرح منهج الأزهر فى دول العالم المختلفة.

ومبعوثو الأزهر لهم دور مهم فى تحقيق رسالة الأزهر العالمية وعرض حقيقة الدين الإسلامى، بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين، الذى يدعو للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

■ ما الرسائل التى يحملها هؤلاء إلى الدول التى يزورونها؟

- نركز فى هذا الإطار على ٣ محاور، الأول هو الريادة المصرية بحيث يتم التأكيد على ضرورة إبراز الدور الريادى والإنسانى والمجتمعى لمصر، والثانى التأكيد على دور الأزهر، باعتباره قبلة العلوم وأحد أهم عناصر قوة مصر الناعمة فى الخارج، والثالث والأهم هو عرض الإسلام بصورة صحيحة دون إفراط أو تفريط.

■ يولى المجمع اهتمامًا بالغًا بالواعظات.. فما استراتيجيتكم فى هذا الملف؟

- المرأة فى المنظور الإسلامى تعامل مثل الرجل، فـ«النساء شقائق الرجال» كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والمجمع والأزهر الشريف بشكل عام يستمدان نظرتهما للمرأة من الشريعة الإسلامية.

وفكرة الواعظات متميزة ولاقت نجاحًا واستحسانًا، وعندما تبناها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ظن البعض أن الفكرة ستكون محفوفة بالمخاطر، لكن اتضح أنها خطوة لا بد منها، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التى لاحظانها وأحدثتها القوافل النسائية، والمجموعات التى أنشأتها السيدات وكان لها تأثيرها وإيجابياتها، ونعلم أن حديث المرأة للمرأة أيسر وأسهل وأوضح، ويوجد تعاون مع كل مؤسسات الدولة فى هذا الملف.

وملف الواعظات من أبرز الملفات الموجودة حاليًا، ويظهر ذلك من خلال ما حققته الواعظات فى ملف العمل الدعوى، والدليل على ذلك أن لهن أكثر من منصة إلكترونية بجانب الزيارات الميدانية الناجحة.

وتم تأهيل تلك الواعظات بشكل علمى من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، بجانب حصولهن على بعض الدورات الخاصة المتعلقة بالموضوعات التى لها علاقة بالمرأة، مثل فن الإتيكيت واللقاءات الإعلامية والتعامل الدبلوماسى، إضافة إلى دورات الجوانب العلمية والمعرفية المتخصصة، وهذا تم بالتعاون مع المركز الدولى للبحوث والدراسات السكانية، وهو يتبع جامعة الأزهر الشريف بجانب بعض الكليات التابعة للجامعة.

ومؤخرًا تم إلحاق بعض الواعظات بلجان الفتوى فى الأزهر الشريف، وأسبوعيًا تعقد ورش عمل للوعاظ من أجل التدريب على الفتوى وقواعدها.

■ كيف تعاملتم مع المبعوثين العالقين فى بداية أزمة أوكرانيا؟

- منذ بداية الأزمة، تم التنسيق مع السفارة المصرية بأوكرانيا لإعادة هؤلاء المبعوثين بسلام، وسيتم الاحتفاظ بحقهم فى استكمال البعثة الخاصة بهم، سواء فى أوكرانيا أو دولة أخرى.

وأنوه إلى أن نيجيريا من أكثر الدول التى تضم مبعوثين للأزهر، ويصل عددهم إلى ٨٠ مبعوثًا، ويعملون فى عدة ولايات، وتم توزيعهم بالتنسيق مع السفارة المصرية فى نيجيريا.

■ يعرض الآن مسلسل «الاختيار٣» وغيره من الأعمال التى تنتمى لدراما الوعى.. فما رأيك فى هذه الأعمال؟

- نتابع الأعمال التى تحث على الانتماء للوطن، وفى المجال الدعوى بدأنا التركيز على قضية الدراما، باعتبارها وسيلة من وسائل الدعوى والحوار وإيصال المعلومة، ونشكر القائمين على ما يقدم الآن من دراما راقية فى الغاية والهدف والمضمون، ونثمن ما يقدمونه.

ونحن فى العصر الحالى نحتاج إلى تقديم النماذج التى قدمت نفسها فداءً لله والدين والوطن، فعلى الأجيال اللاحقة أن تعى دور الأبطال الذين حافظوا على الأرواح والأديان والأوطان، وبالتالى فإن أقل ما يقدم لتلك الشخصيات هو أن نتذكرها، من خلال عمل درامى هادف ومثمر وبناء، دون أى مزايدة.

ومن الواجب علينا ألا يقصر تذكرنا لأصحاب البطولات على الأعمال الدرامية فقط، وإنما لا بد أن تكون ضمن المقررات الدراسية وعلى مواقع التواصل، وفى الموسوعات العلمية والتاريخية، التى يجب أن تزخر بالحديث عن أمثال تلك الشخصيات وبطولاتهم.

■ ما قولك فيمن يستخدمون مواقع التواصل لتشكيك الناس فى الدين وإثارة البلبلة فى المجتمع؟

- الكلمة أمانة ومسئولية، وكل كلمة يتلفظ بها الإنسان لا بد أن يدرك أن لها خطورتها، لأنها يمكن أن تنتج عنها نتائج إيجابية أو سلبية، والله سبحانه وتعالى، سيسأل كلًا منا عما يخرج من فمه، والنبى، صلى الله عليه وسلم، أوضح أن أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، ومن يحفظ لسانه ضمن له الجنة، وعلينا أن ندرك أن نوافذ التنوير والتثقيف الإعلامية مهمة جدًا للمجتمع، ومن يطل علينا من هذه النوافذ لا بد أن يدرك أنه أمام مسئولية كبيرة.

وأرى أن نتحاشى الحديث فى بعض الموضوعات التى ليس لها مردود إلا إثارة الشكوك والريبة، لأننا الآن نبحث عن القيم التى لا بد أن يتحلى بها أفراد المجتمع، خصوصًا مع تنامى الظواهر الغربية والسلوكيات الشاذة، التى تأباها الفطرة السليمة، والإعلام، فى ذلك وبكل أنواعه، نافذة من النوافذ المهمة التى تسهم فى البناء الإيجابى أو السلبى لأنها تؤثر فى الناس.

هل يمكن أن نرى الواعظات مبعوثات ضمن سفراء الأزهر بالخارج؟

- لا يوجد مانع من سفر الواعظات وبعثهن للخارج، وبالفعل خاطبنا السفارات بأنه ليس لدينا مانع من سفر الواعظات مبعوثات للخارج، وحتى هذه اللحظة لم نتلق أى طلبات لإرسال الواعظات لأى دولة فى العالم.