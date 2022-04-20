د. رضا عطية يكتب: يوم قُتِل الزعيم.. سردية محفوظ حول عصر السادات

على كثرة الكتابات النقدية التي تناولت أدب نجيب محفوظ وغزارة الدراسات ووفرة الأطروحات حول نصوصه الإبداعية، لكن يبقى عدد من الأعمال المحفوظية لم يأخذ حقه، بما يكفي من الدرس النقدي والقراءة المتفحصة لجمالياته كغيره من إنتاج محفوظ، حيث تذهب معظم الجهود النقدية إلى اعمال محفوظ الكبرى كالثلاثية والحرافيش وزقاق المدق وخان الخليلي واللص والكلاب وميرامار وثرثرة فوق النيل أو الإشكالية كأولاد حارتنا والطريق والسراب.

واحدة من روايات محفوظ التي لم تأخذها حقها بعد من القراءة والدرس هي رواية يوم قتل الزعيم التي كتبها محفوظ أو بالأحرى أصدرها عام 1985، ويتناول فيها السنة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل أنور السادات، ويستعمل فيها تقنية الأصوات المتعددة من خلال ثلاثة رواية يرون الحكاية، كلٌّ من منظوره الخاص ويكمل أحدهم رواية الآخر، الجد "محتشمي زايد"، الوفدي الذي يمثِّل شاهدًا على العصر وتحولاته السياسية والاجتماعية الفارقة، والحفيد "علوان فواز محتشمي زايد"، الذي يمثِّل شباب تلك الحقبة الزمنية وأحلامهم المُجهضة، إذ فشل مشروع ارتباطه بـ"راندة سليمان مبارك"، الصوت الثالث في سرد الحكاية المروية، ابنة "الجيران" التي جمعته بها قصة حب لسنوات انتهت بالانفصال لأسباب مادية

نجيب محفوظ

تبرز الرواية تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع المصري بأثر الانفتاح الساداتي، فيرثى الجد «محتشمى زايد» لحال طاحن ألَمَّ بالأسرة المصرية، تبدو أولى تجلياته فى قوت الإنسان، إذ يقول:

«ســقيا لعـهد البيـض والجـبن والبسطرمة والمربى، ذلك عهد بائد، أو: (ق. أ.)، أى قبل الانفتاح، الأسعار جنت، كل شيء قد جن، مازال فواز مائلا للبدانة، وهو يستعين بالخبز، ومثله هناء ولكنها تسرع نحو الكبر قبل الأوان. ابن خمسين يبدو اليوم كأنه ابن ستين.

وقال فواز بصوته الجهير: سنعمل أيامًا صباحًا ومساء بالوزارة، فأضطر إلى الانقطاع عن الشركة.. ساورني قلق، إنه وزوجه يعملان فى شركة قطاع خاص، ودخلهما ومعاشي ومرتب علوان تفي بالكاد بضرورات الحياة، فما الحال إذا استغنت عنه الشركة؟».

غلاف رواية يوم قتل الزعيم

إن ما يطعِّم السرد من شهادات لا تصور حالا داخليا وشأنا خاصا لإحدى الأسر فحسب، بل تفضح حالا عاما من تَرَدٍّ ألمَّ بالمجتمع، وضيق الخناق على أفراده فى سُبُل المعيشة، بما يحمل فى طياته إدانة لنظام حكم فاسد وزعيم مزيف، أسلم شعبه لفقر مدقع وعناء متواصل وشقاء مُضْنٍ، كما تجلى شهادة أخرى تنقلها «رندة سليمان مبارك» عن أبيها إذ يقول: «جاء عصر أكل الناس فيه الكلاب والقطط والحمير والأطفال، ثم أكل بعضهم بعضا»، فتجلي وجها مأساويا بشعا، إذ فقد الناس طعامهم فصاروا وحوشا فاقدين آدميتهم، فالرواية تعقد جديلتها السردية على تضفير الخاص بالعام، وربط ما هو شخصي بنظيره مما هو كلي.

فى جلسة «علوان» للبوح الذاتى فى مقهى «ريش»، الذي يبدو وكأنه برلمان الأمة الشرعي، بديلا عن ديمقراطية شكلية أتى بها السادات في 1977، هو مقر كتلة المعارضة الشعبية، ينفث حمم سخطه من براكين الغضب على الأوضاع القائمة:

مقهى ريش

«مقهى ريش منقذ من ضجر الوحدة.. أجلس وأطلب القهوة وأرهف السمع.. هنا معبد تُقَدَّمُ به القرابين إلى البطل الراحل، الذي أصبح رمزًا للآمال الضائعة، آمال الفقراء والمعزولين، هنا أيضا تنقض شلالات السخط على بطل النصر والسلام.. على مسمع من السياح الإسرائيليين.. أسمع وأهنأ بشيء من العزاء. أنتم إذا شئتم حزب وهمى لا شعار له إلا الرفض».

تبدو المفارقة صارخة؛ إذ يفشل بطل النصر والسلام- هكذا كما روَّج السادات لنفسه- فى أن ينال رضى شعبه الساخط عليه، الذي يصف "علوان" تناقض مظهره مع فعله قائلاً: "الزي زي هتلر والفعل فعل شارلي شابلن"، بينما يتذكر الشعب سلفه «عبدالناصر» بالخير والعرفان، رغم انتكاسته فى يونيو 1967، كما تتجلى المفارقة على مستوى أوسع فى أن يجمع مكان واحد فرقاء الأمس، بما بينهم من خصومة، وعداء وصل إلى حد الحرب، فإذا بهم يجتمعون فى مكان واحد يضم الشعب الساخط والسياح الإسرائيليين.

أما الحدث الذروة في الرواية وهو اغتيال السادات فيختلف فى بؤرة النظر إليه باختلاف مرايا الوعى التى ينعكس الحدث عبر سطوحها من شخصية لأخرى، فبينما يبدى «علوان» ارتياحه التام لمقتل الحاكم قائلا:

«أما هذا المنتصر المعجبانى فقد شذ عن القاعدة، تحدانا بنصره، ألقى فى قلوبنا أحاسيس وعواطف جديدة لم نتهيأ لها، وطالبنا بتغيير النغمة التى ألفناها جيلا بعد جيل، فاستحق منا اللعنة والحقد، ثم غالى بالنصر لنفسه تاركا لنا بانفتاحه الفقر والفساد.. فى داهية.. الموت أنقذه من الجنون. على أى حال كان يجب أن يذهب.. هذا جزاء من يتصور أن البلد جثة هامدة».

السادات

إلا أننا نجد على الطرف الآخر بعض الاختلاف فى زاوية الرؤية، إذ ترثى «رندة» لحال زوجة الرئيس المغتال وحال بناته:

«يا للفظاعة! ألا توجد وسيلة أخرى إلا القتل؟ وما ذنب زوجته وبناته؟ لست من أنصاره، ولكنه لا يستحق هذه النهاية».

فنجد أن عاطفة الأنثى لدى الشخصية «رندة» قد أسهمت فى تكوين منظورها الرؤيوى، فجاء متعاطفا مع زوجة الطاغية المغتال وبناته، رغم عدم تعاطفها معه سياسيا، لذا فمن خلال سرد الأصوات المتعددة، تسهم عواطف الشخصيات ومستوى وعيهم وظروف الأحداث فى توجيه خاص لبوصلتهم الرؤيوية شطر الأحداث، مما يُحدث تمايزًا بين الشخوص فى مسارات التوجه نحو رؤية نفس الحدث.