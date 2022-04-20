يبحث الكثير من المواطنين المقيمين في مصر وخاصة المسلمين منهم، موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022 قبل عيد الفطر، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من يوم 30 أبريل وتنتهي في 5 مايو المقبل من العام الجاري.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 قبل حلول عيد الفطر 2022، على محرك البحث العالمي "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال التقرير التالي، موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 قبل حلول عيد الفطر 2022.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022 قبل عيد الفطر

ووفقًا للحسابات الفلكية قد كشفت عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443، حيث يولد الهلال الجديد يوم 29 أبريل في العاشرة والنصف مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة، وبناء على الحسابات الفلكية، يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الإثنين 2 مايو.

استعدادات القومي للبحوث لرصد هلال شوال 1443

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية وكذلك الفرق البحثية في المراصد المختلفة بأنحاء الجمهورية، لرصد هلال شهر شوال 1443، لمعرفة موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 قبل حلول عيد الفطر 2022، تنسيقًا مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر، والتي تقام في تمام الساعة 5:36 صباحًا في محافظة القاهرة، وسيوافق عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 2 مايو 2022.

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موعد عيد الفطر 2022

وتستطلع دار الإفتاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الفطر 1443 شرعيًا الذي من المقرر أن يتم تحديد موعده شرعيًا بعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 في 29 رمضان.

وتعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1443 يوم الأحد 30 أبريل الموافق 29 رمضان 1443، خلال مؤتمر صحفي عقب صلاة المغرب.