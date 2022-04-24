الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد أحمد يستعد لمعرضه الجديد بعد العيد

الفنان محمد أحمد
الفنان محمد أحمد

يستعد الفنان التشكيلي والمصور محمد أحمد، لإقامة معرض فني جديد له، بأحد الجاليرهات الفنية بعد عيد الفطر، لمجموعة من أعماله الفنية، التي التقطها بعدسته، خلال رحلاته المختلفة.
وقال إن هناك لوحات تجسد رحلة بعض الأشخاص في الحافظ على التراث، والهوية المصرية من خلال بعض الحرف التراثية التي يعملون بها، وأيضًا لوحات للمناطق الأثرية المختلفة في مصر.
وأوضح أن المعرض يروج للآثار، والمناطق السياحية المصرية، في دول العالم أجمع، وتشجيع السياح على زيارة مصر، والتمتع بما فيها من جمال وطبيعة، وآثار لم يوجد في غيرها.
وأضاف محمد رمضان إن المعرض سيضم ما يقرب من 60 لوحة فنية، قام التقاطها طيلة الشهور الماضية من كافة محافظات الجمهورية، لرصد ملامح الجمال، والطبيعة المصرية التي تختلف بها عن غيرها من البلاد.
وأشار إلى أن المعرض سيحضره مجموعة من نقاد الفن التشكيلي، وبعض الفنانين، إلى جانب محبي الفنون التشكيلية.

الفنان التشكيلي والمصور محمد أحمد لإقامة معرض فني جديد لمجموعة من أعماله الفنية لأشخاص في الحافظ على التراث

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