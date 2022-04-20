الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي 6 الحلقة 19| عودة والدة الكبير «الحاجة سامانتا» للمزاريطة

الحاجة سامانتا
الحاجة سامانتا

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوى الجزء السادس تطورًا كبيرًا في الأحداث داخل إطار كوميدي. 

بدأت الحلقة 19 من مسلسل الكبير بمشهد تقوم خلاله مربوحة بتغيير دهان دوار العمدة  في مشهد كوميدي وأثناء قيامها بدهن الدوار بمساعدة فزاع يظهر الكبير ويطلب منها النزول من على السقالة لتحضير الفطور. 

ويفاجأ الكبير وفزّاع ومربوحة بعدد من الموتوسيكلات تدخل دوار العمدة ليتفاجأ الجميع بعودة الحاجة سامانتا والدة الكبير، والتي تجسد دورها الفنانة ليلى عز العرب ويرحب الكبير بها بشدة بينما تسأله سامانتا عن مربوحة ليفاجئها بانه تزوج وأن مربوحة هي زوجته. 

ومسلسل الكبير أوى الجزء السادس يذاع بشكل حصري يوميًا على شبكة قنوات «ON E» التى حصلت قبل بداية موسم رمضان على حقوق عرضه إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط

الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 6 والمقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6 
الكبير أوي 6 بطولة النجم أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرون، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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