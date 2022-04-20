الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الدكتوراه المعطّلة: كيف حقق الرئيس السيسي حُلم طالبة في الدراسة بالخارج؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أزمة كبيرة تعرضت لها لؤى محمد صلاح، الطالبة المصرية التي نجحت في الحصول على منحة ممولة بالكامل لدراسة الدكتوراه لمدة 4 سنوات بإحدى جامعات كوريا الجنوبية، لكن حلمها تعطل حين تعرضت لبعض المشكلات الإدارية بين الجامعة الألمانية بالقاهرة والمجلس الأعلى للجامعات.

الأمور تفاقمت حينما اكتشفت أنها لا تستطيع اعتماد شهادة الماجستير الخاصة بها للحصول على المنحة، والتي استغرقت منها  قرابة 3 سنوات من السعي والاجتهاد والدراسة المكثفة بكلية الهندسة.

لم تجد الفتاة حلًا سوى الاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذها من الموقف الذي تعرضته له وكتبت رسالة موجهة له عبر حساب والدها الرسمي بموقع فيسبوك، وكانت المفاجأة حين استجاب الرئيس لطلبها ووجه بحلها على الفور.

"الدستور" تواصلت مع الكاتب الصحفي محمد صلاح  الزّهار، والد الطالبة، الذي روى لـ«الدستور» كواليس الأزمة التي تعرضوا لها ومدى استجابة الحكومة المصرية لمشكلة الفتاة.

وقال الزهّار إن تذكرة سفر ابنته إلى كوريا كانت محجوزة بالفعل في موعدها الأسبوع المقبل، وأيضًا أوراق التأشيرة كانت معتمدة داخل السفارة الكورية بالقاهرة على أن يتم تسلمها خلال أيام، لكن الأزمة ظهرت بسبب الخلافات الإدارية بين الجامعة الألمانية والمجلس الأعلى للجامعات.  

◘ ضياع الأمل

مكالمة صادمة استقبلتها لؤى حين أبلغتها الجامعة الكورية بإلغاء المنحة بشكل نهائي، شعرت حينها أن كل السنوات التي قضتها في الدراسة للوصول إلى هذه المرحلة المنتظرة قد ضاعت بلا فائدة، لكنها تمسكت في النهاية بالأمل الوحيد، وهو توجيه طلبها إلى الرئيس السيسي.

لؤى كانت المصرية الوحيدة التي حصلت على منحة الدكتوراه بالجامعة الكورية بعدما تفوقت في المقابلات على العشرات من المتقدمين من جنسيات مختلفة، ونجحت في الحصول على المنحة الممولة بمبلغ كبير للغاية.

وقالت في رسالتها الموجهة إلى الرئيس: "ياريس.. أنا تابعت تدخل حضرتك كتير لإغاثة وإعانة فتيات وسيدات كتير من بناتك المصريات، كانوا محتاجين العون.. شوفتك بتنصر مريم بنت البواب اللي انظلمت في نتيجة الثانوية، وشوفت حضرتك تأمر بشراء سيارة نصف نقل على نفقتك الخاصة للفتاة التي كانت تعمل على تروسيكل في إسكندرية عشان تصرف على عيلتها، وشفت حضرتك بتشتري من جيبك الخاص  ميكروباص لسيدة مصرية بتعول ولادها".

الطالبة لؤى

◘ الرئيس يرد

وبمجرد أن وصلت رسالة الفتاة إلى مكتب الرئيس السيسي، سرعان ما وجه بحلها على الفور، وطالب جميع الجهات المعنية باعتماد شهادة الماجستير التي تسبب في تعطيل المنحة للطالبة المصرية "لؤى".

بالفعل، تم حل الأزمة التي عطلت أمور "لؤى" لمدة عامين كاملين، لتبدأ الفتاة في الاستعداد مرة أخرى للتقديم على المنحة الكورية، وتستعيد شغفها وحماسها في الوصول إلى أعلى درجات العلم، آملة أن تكون هناك فرصة جديدة لاستعادة منحة دراسة الدكتوراه.

وجهت "لؤى" رسالة أخرى بعد حل الأزمة، تعبر فيها عن سعادتها الكبيرة: "المرة دي أن بوجه رسالة جديدة للرئيس السيسي، بس المرة دي علشان أشكره من كل قلبي، لأنه وجه جميع المؤسسات بالعمل على حل مشكلتي، وبشكر المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، والجامعة الألمانية على دورهم في حل المشكلة".

السيسي حملة الماجيستير رابط وزارة التعليم العالي استغاثة للسيسي الجامعة الألمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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