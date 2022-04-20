البنك الدولى يتوقع تقليل الاعتماد على روسيا فى الطاقة

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأربعاء إنه يتوقع "مسعى قويا" للاقتصادات الكبرى لخفض اعتمادها على روسيا في إمدادات الطاقة وعلى الصين في سلاسل التوريدات، بالرغم من أن تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود ستستمر.

وسئل مالباس بشأن الخطر المتزايد لتشرذم الاقتصاد العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقال إنه يوجد اعتماد مفرط على الطاقة الروسية وسلاسل الإمداد الصينية وإن التحولات الجارية

ضرورية.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "ذلك يمكن أن يكون مفيدا للصين... مع تقليل الاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد تحديدا فإن ذلك يسمح للصين بأن تنتقل إلى قطاعات أخرى وأن تتطلع إلى الأسواق للمستقبل."

وقال مالباس إنه يتوقع أن التجارة والاستثمار عبر الحدود سيستمران على الرغم من التعديلات، مجادلا بأن التشرذم إلى كتل منفصلة سيؤثر سلبا على الإنتاجية العالمية. "لا أعتبر هذه خطوة سلبية. إنها خطوة ضرورية للعالم للنظر في نمو التجارة الإقليمية... أنا متأكد تماما أن العالم سيستمر في التجارة."

وقال مالباس إنه يرى ثقة قوية بين أعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المجتمعين في اشنطن هذا الأسبوع للحفاظ على الأسواق مفتوحة بل وتوسيع النفاذ إلى الأسواق للمساعدة في معالجة أزمة الأمن الغذائي الحالية.