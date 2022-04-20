الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جهود مكثفة داخل التوسعة السعودية الثالثة لتوفير الخدمات لقاصدى المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

كثفت وكالة الشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان، لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة وتوفير الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الشمالية وليد المسعودي قوله "إن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الأبواب تتولى تجهيز أبواب التوسعة لتقديم خدمات للمصلين وفتح الأبواب من جميع المحاور المؤدية لمبنى التوسعة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية حسب الخطط التي تتناسب مع إدارة الحشود لقاصدي التوسعة السعودية الثالثة".


وأشار المسعودي إلى أنه جرى الإشراف على وتجهيز 80 مصلى داخل مبنى التوسعة و15 مصلى في الساحات المحيطة وتجهيز 9436 سجادة في المصليات، فضلًا عن الاستفادة من المشربيات الرخامية بعدد 460 مشربية في الأدوار، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 حافظة في أوقات الذروة، وتأمين المصاحف في الأرفف الرخامية بعدد 300 دولاب تتسع لأكثر من 100000 مصحف.


وأضاف أن الإدارة أشرفت على تجهيز نظام الإضاءة الداخلية والخارجية بعدد 5764 وحدة من خلال الجولات اليومية.
وأوضح أنه جرى كذلك التأكد من ملاءمة جودة التكييف في جميع الأدوار.. حيث يتم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح ما بين 2- 16 تشلر، والتي يعتمد تشغيلها بناء على درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين.
وأشار إلى أنه جرى التأكد من كفاءة الاستخدام لدورات المياه والبالغ عددها 2586 منها 72 دورة مياه للمعاقين مزودة بـ 6 مصاعد خدمية خاصة بهم و978 مكانًا للوضوء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

يصيب الأطفال.. «الصحة» تحذر من التهاب كبدى وبائى مجهول

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

قائمة أفلام عيد الفطر 2022.. الكوميديا والأكشن تسيطران على الموسم

تبدأ 26 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة (صورة)

شكرى يناقش العلاقات بين مصر وبريطانيا مع اللورد أحمد «صور»

تحريات ومناقشات لكشف سر قتل مقاول لزوجتيه فى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية

بينيت يقرر إلغاء مسيرة الأعلام واليهود المتطرفون يتوعدون بإقامتها.. ما التداعيات؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة