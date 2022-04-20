محافظ جنوب سيناء يوجه بالانتهاء من عدة مشاريع قبل مؤتمر المناخ

بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية ومنطقة العزب ومسجد الهجن بمدينة شرم الشيخ، موجها بالانتهاء من هذه المشاريع في أول أكتوبر من العام الجاري، وذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ العام الحالي 2022.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده فودة، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف المالي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور أيمن الشريف السكرتير العام، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات، ورؤساء المدن والإدارات المالية، والمديريات والشركات القائمة بالتنفيذ.

كما بحث المحافظ خلال الاجتماع موقف تسليم الأراضي الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وعددها 3 محطات حيث تم تسليم الأراضي المخصصة لذلك ويجري العمل بإنشاء المحطات، وتابع موقف كاميرات المراقبة بمدينة شرم الشيخ ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وتابع المحافظ أيضا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمحطة الكهرباء وفرش مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، بالإضافة لعرض موقف الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ والتي بدأ العمل بها حاليا.