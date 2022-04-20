الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ6 متهمين بخطف رجل أعمال وابتزازه إلكترونيًا في المحلة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين بمعاقبة 6 متهمين بينهم سيدة بالسجن المؤبد لقيامهم باختطاف رجل أعمال والتعدي عليه، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره كرها عنه، وابتزازه إلكترونيا.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من رجل أعمال بالمحلة يتهم سيدة وشاب معلومين لديه و4 أشخاص آخرين مجهولى الهوية بخطفه واحتجازه في شقة بدون وجه حق، وتصويره بدون رضاه، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وابتزازه الكترونيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديده بفضح أمره حال عدم الاستجابة لمطالبهم ودفع المبالغ المطلوبة منهم.

 وكشف الفحص الفنى لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عن صحة الواقعة وأن المتهمين قاموا بابتزاز المجني عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات المحلة الكبرى المستشار سامح عبد الله الكترونيا تصويره كرها توقيع إيصالات أمانة رجل أعمال

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وائل لطفي

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