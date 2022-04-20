رئيس الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد القيامة

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، اليوم صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد القيامة، إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين، حيث اصطحب المطران القس يشوع بخيت راعي خدمة السجون لمشاركته الصلاة، وسناء جميل منسق الخدمة لرعاية السجناء.

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: "صلى اليوم المطران سامي فوزي قداسين الأول بسجن الرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة عدد من السجناء الأجانب المسجونين الأجانب، ثم صلى قداسًا ثانيًا بسجن النساء شاركت فيه السجينات من النساء المصريات والأجنبيات".

تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريًا، كذلك فإن رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.

تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عامًا وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب، نظرًا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

ويتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة الأسقفية في السجون بمصر ما بين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة نحو 27 سجينًا للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، حيث تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إريتريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، أوغندا، أمريكا وفنزويلا.