الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: على الولايات المتحدة احترام سيادة واستقلال دول جزر الباسيفيك

وانج ون بين،
وانج ون بين،

دعت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لاحترام بلدان جزر الباسيفيك بصفتها "دولًا مستقلة وذات سيادة وليست لاحقة لها"، مؤكدة أن التعاون الأمني بين بكين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا وأستراليا أعربت عن قلقها بشأن اتفاقية إطارية للتعاون الأمني موقعة بين الصين وجزر سليمان.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن وانج قوله، إن "التعاون يقوم على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، بغرض الحفاظ على النظام الاجتماعي والتعامل مع الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية لجزر سليمان".

وأشار إلى أن الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث ولا تهدف إلى استبدال أي آلية أمنية قائمة ثنائية أو متعددة الأطراف، وأنه وفقا لمنطق الولايات المتحدة، لا يمكن لبلدان جزر الباسيفيك تنفيذ تعاون أمني إلا معها وحلفائها، ويُنظر إلى أي تعاون أمني آخر على أنه تهديد.

وتابع يجب أن أسأل الولايات المتحدة عما إذا كانت تعد هذه البلدان دولا مستقلة وذات سيادة، أم أنها لاحقة لها وهل ستطور الولايات المتحدة علاقات متساوية مع هذه البلدان أم تسعى للسيطرة عليها.

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وائل لطفي

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