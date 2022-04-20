لماذا لم تعلن تفاصيل مسابقة المعلمين؟.. وزير التعليم لـ«الدستور»: هنعمل مؤتمر تاني

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تساؤلات المعلمين بشأن المسابقة الجديدة وعدم ذكرها في المؤتمر الصحفي.

وقال الوزير في تصريح لـ"الدستور": سوف نتكلم في الموضوعات الأخرى في مؤتمرات أخرى، وليس اليوم، ولا نريد تكرار هذه الأسئلة، لأننا سنعلن في الوقت المناسب ونقرره.

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١ـ٢٠٢٢ لطلاب الصف الأول الثانوي، وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي وأبناءنا في الخارج.

الصف الأول الثاني.

1- تعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية لطلاب الصف الأول الثانوي

2- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

3- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

4- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

5- تلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) بالمدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.

الثانوية العامة

1- تبدأ الامتحانات 26 يونيو

2- ممنوع دخول التابلت أو الكتاب

3- الامتحان فى بابل شيت مطور

4- امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع فى لجان قبل الامتحانات الرسمية

5- سوف تقوم اللجنة بتوزيع ورقة مفاهيم على الطلاب

امتحانات أبناءنا في الخارج

1- مواد الهوية القومية فى المدارس القومية ستكون داخل المدارس وليس المنزل وورقي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

2- امتحانات أبناؤنا فى الخارج ستكون على منصة إلكترونية وستكون الامتحانات إلكترونيا من خلال منصة خاصة بالوزارة.

3- لو في أي عائق لدى أي طالب من أبناؤنا في الخارج يمكنه طبع الأسئلة والإجابة عليها وإرسالها عن طريق البريد.

4- امتحان تحديد مستوى لأبناؤنا في الخارج الذين يريدون الامتحان في مصر عن طريق الإدارة التعليمية.

5- امتحانات ابناؤنا في الخارج تبدأ من 7 مايو.

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية والطلاب المصريين بالخارج، وقالت يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي_٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة_٢٠٢ وضوابطها.

ننشر رابط الفيديو

https://www.facebook.com/egypt.moe/videos/261242542808825