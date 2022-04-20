الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تؤيد ضمان توفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية في أوكرانيا

نائب مندوب الهند
نائب مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة "آر.رافيندرا"

أكد نائب مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة "آر.رافيندرا"، أن بلاده مازالت تشعر ببالغ القلق إزاء تردي الوضع في أوكرانيا، وأنها تؤيد الدعوات التي تطالب بضمان توفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية الأساسية.

وقال نائب مندوب الهند، في معرض كلمة بمجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الشأن نشرت اليوم: "إن الهند تؤكد مجددًا دعوتها للوقف الفوري للعمليات العدائية هناك، لقد أكدنا منذ بداية الصراع ضرورة انتهاج المسار الدبلوماسي وأسلوب الحوار، ونؤيد الدعوات التى تطالب بضمان توفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية الأساسية والإمدادات الطبية من خلال إقامة ممرات إنسانية دائمة في أوكرانيا".

وعبر نائب المندوب الهندي لدى الأمم المتحدة عن أمله في أن يستمر المجتمع الدولي في تلبية الاحتياجات الإنسانية للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن الهند ستقدم المزيد من الإمدادات الطبية إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

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