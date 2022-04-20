وزير التعليم يُحرج ولية أمر على «فيسبوك»: «فكرتك لا أساس لها من الصحة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تعليق لولية أمر قررت أن تثير الجدل بشائعة عن إلغاء الصف السادس الابتدائي، حيث كتبت منشورا أكدت فيه أن وزارة التربية والتعليم سوف تلغي الصف السادس الابتدائي.

قال الوزير في تعليقه: "من أين تأتي حضرتك بهذه الأفكار التي لا أساس لها على الإطلاق وتضعيها للناس لتثيري البلبة.. للأسف هذا كلام لا صحة له ولا مصداقية من أي نوع، ولعل حضرتك تشرحي للسادة المتابعين من أين جئت بهذا الكلام".

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١ـ٢٠٢٢ لطلاب الصف الأول الثانوي، وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي وأبناءنا في الخارج.

الصف الأول الثاني.

1- تعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية لطلاب الصف الأول الثانوي.

2- تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

3- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

4- على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

5- تلحق المدارس غير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) بالمدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.

الثانوية العامة

1- تبدأ الامتحانات 26 يونيو

2- ممنوع دخول التابلت أو الكتاب

3- الامتحان فى بابل شيت مطور

4- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى لجان قبل الامتحانات الرسمية

5- سوف تقوم اللجنة بتوزيع ورقة مفاهيم على الطلاب

امتحانات أبنائنا في الخارج

1- مواد الهوية القومية فى المدارس القومية ستكون داخل المدارس وليس المنزل وورقي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

2- امتحانات أبناؤنا فى الخارج ستكون على منصة إلكترونية وستكون الامتحانات إلكترونيا من خلال منصة خاصة بالوزارة.

3- لو في أي عائق لدى أي طالب من أبنائنا في الخارج يمكنه طبع الأسئلة والإجابة عليها وإرسالها عن طريق البريد.

4- امتحان تحديد مستوى لأبنائنا في الخارج الذين يريدون الامتحان في مصر عن طريق الإدارة التعليمية.

5- امتحانات ابنائنا في الخارج تبدأ من 7 مايو.

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو لجميع الطلاب بالمرحلة الثانوية والطلاب المصريين بالخارج، وقالت يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي_٢٠٢١-٢٠٢٢ بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة_٢٠٢ وضوابطها.

ننشر رابط الفيديو

https://www.facebook.com/egypt.moe/videos/261242542808825