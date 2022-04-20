طارق شوقي يرد على عدم ذكر «موقف التشعيب» بمؤتمر الثانوية العامة

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، على استفسارات أولياء الأمور بشأن عدم حديث المؤتمر عن التشعيب وموقف طلاب الثانوية العامة.

وقال الوزير فى رسالة لولية أمر: "لا تسألونا عن ما لم نقله.. كل شىء في موعده.. أعلنا كل شئ خاص بالامتحانات وهذا يكفي الآن، وسوف نتحدث عن مسابقة المعلمين والأمور الأخرى في موعدٍ آخر".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لطلاب الصف الأول الثانوي، وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي وأبناءنا في الخارج.

ويواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الامتحانات التدريبية الإلكترونية خلال شهر أبريل الجاري، وذلك لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يؤدي يوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، يوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل، الامتحان في مواد الأحياء لشعبة العلمي، ومادة الجغرافيا لشعبة الأدبي.