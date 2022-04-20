«القومي للمرأة» يرصد صورة المرأة في البرامج الرمضانية

أظهرت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة لمنتصف شهر رمضان لعام 2022، وذلك بشأن برامج رمضان على القنوات المختلفة وذلك وفقا للتقرير المبدئي لرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة لرصد الأعمال المذاعة في رمضان خلال النصف الأول من الشهر، الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية وإن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها من حيث مشاهد العنف او الألفاظ المستخدمة في الإطار الدرامي.

ورصد التقرير تحليل لمعظم البرامج التليفزيونية، خلال موسم رمضان 2022، والتي بلغ عددها 26 برنامج موزعين بين برامج عامة وبرامج دينية وبرامج مقالب، وبرنامج خاص بمنصة"انستجرام" على مواقع التواصل وجاءت البرامج كالتالي:

" رامز موفي ستار، العرافة، كلام الناس، الصدمة، الحياة أخلاق، مصر أرض المجددين، نص الحدوتة، حبر سري، ضرب نار، سابع سما، نجوم السما، القناع، حديث الإمام الطيب، حكاوى القهاوى، فيكم الخير، باب جنة، الكلام الطيب، وعاشروهن بالمعروف، حياة كريمة، بر وفرحة، 30 وش، كريزي تاكسي، مين حيضحك الأول، كريزي وومن، مقلباظ"، وبرامج المنصات: "أدينا بندردش على انستجرام"

وجاءت المؤشرات لتحليل صورة المرأة في البرامج لشهر رمضان لعام 2022 من خلال عملية الرصد والتحليل كما يلي:

حاولت مجموعة من البرامج إظهار صورة إيجابية للمرأة المصرية، من خلال إظهارها لأدوار المرأة المصرية وإظهار أن المرأة المصرية هي البيت والسند ولها أدوار اجتماعية مهمة في المجتمع المصري ، مثل برامج "كلام الناس" و "نص الحدوتة" و "الحياة أخلاق"، و"حكاوي القهاوي"، و"عاشروهن بالمعروف"، وأغلب البرامج الدينية، كما تم تقديم برامج تروج للسياحة في مصر مثل "نجوم في السما".

ورصد التقرير عدم التزام بعض البرامج بالكود الإعلامي ، وتعمد بعض مقدمي البرامج الإساءة للضيفات وفي مقدمتهم الفنان رامز جلال الذي سخر من جميع ضيوفه من السيدات وسخر من ملابسهم و أوزانهم، كما قامت المذيعة بسمة وهبة بتوجيه أسئلة محرجة لضيوفها من السيدات مثل السؤال عن العمر والوزن وغيرها، كما خالف برنامج "حبر سري"، الأكواد الإعلامية، سواء من خلال الضيوف أو مقدمة البرنامج "اسما ابراهيم"، حيث جاء في حلقة الفنانة شيرين رضا إساءة للمرأة حينما ذكرت الفنانة أن المرأة هي عدو المرأة وأنها لا تصلح كصديقة بينما تفضل صداقة الرجال، لأن المرأة بطبيعتها حاقدة وغيورة على صديقتها، وهو ما صدقت عليه بالقول المذيعة "قائلة:"د حقيقي فعلا".