الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طرق تفهنا العزب بـ 175 ألف متر مربع مسطح

الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي،

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، والذي سيوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وبلغت نسب نهو الأعمال به 100%.

واستكمل المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى، جولته بتفقد  المجمع الزراعي البيطري بنهطاي، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 % بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنيه، ومركز طب الأسرة والذي يتم إنشائه بتكلفة 27 مليون جنيه، وتم نهو المبنى وجاري أعمال التشطيبات بنسبة 65 %.

وتوجه محافظ الغربية إلى تفهنا العزب حيث تابع البدء في أعمال رصف الطرق داخل نطاق القرية بإجمالي مسطح 175 ألف متر مربع، كما تفقد مدرسة تفهنا العزب الثانوية المشتركة والذي تم صيانتها بنسبة 100% بإجمالي تكلفة 240 ألف جنيه، إلى جانب تفقد أعمال تبطين ترعة الصاري بتكلفة 4.9 مليون جنيه.

وتابع رحمي جولته في تفهنا بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، إنشاء نقطة الإسعاف بتكلفة 2.3 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 35%، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري والملعب السباعي وإنشاء سور لمركز شباب القرية بإجمالي تكلفة 8.4 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 65%.

رحمي أعمال رصف طرق تفهنا العزب بإجمالي بورتوفيق الف

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وائل لطفي

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