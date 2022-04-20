انطلاق مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والمقرر أن يشهد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.

ويبث المؤتمر الصحفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر هذا الرابط:

https://www.facebook.com/egypt.moe



وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي سيعلن في المؤتمر الصحفي عن كل تفاصيل عقد امتحانات الثانوية وأبرزها:

1-شكل امتحان الثانوية العامة، هل سيكون إلكترونيًا أم ورقيًا بنظام البابل شيت مثل العام الماضي؟

2-نوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، هل سيكون اختيارًا من متعدد فقط مثل العام الماضي أم سيكون هناك أسئلة مقالية؟

3-شكل التصحيح، هل سيكون إلكترونيًا دون تدخل بشري أم سيتم اللجوء إلى التدخل البشري في حال وجود أسئلة مقالية؟

وأكد المصدر أن وزير التعليم سوف يعلن عن تفاصيل منصة الامتحان الجديدة لصفوف الثانوية الثلاثة، وموعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة هل سيكون فى موعدها 11 يونيو أو سيتم تأجيلها، وموعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفاصيل اختبارات الطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM، وتفاصيل امتحانات طلاب الدمج، بالإضافة إلى شكل امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكتروني أو ورقي.