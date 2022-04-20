الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طفل دهس طالبة بسيارة ملاكي في الغربية

حبس
حبس

أمرت نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، بحبس طفل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادى بسيارة يقودها بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة، وإصابتها بنزيف بالمخ، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكى بمنطقة شكرى القوتلي.

وتبين من الفحص أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الاعدادى دهستها سيارة ملاكى يقودها طفل وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة أول المحلة محافظة الغربية دهس طالبة الثالث الإعدادي سيارة نزيف بالمخ مستشفى المحلة العام

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