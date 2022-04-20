وزير التعليم: توقيع اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة و«Elsevier»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، توقيع اتفاقية بين بنك المعرفة المصري وElsevier من أجل التوسع في إتاحة قاعدة بيانات كلينيكل كي للطلبة ClinicalKey Students.

وتهدف هذه الاتفاقية لدعم جميع الطلبة بكليات الطب في الجامعات المصرية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمحتوى الذي سيتم إتاحته من خلال بنك المعرفة المصري.

يعد "كلينيكل كي" واحد من أهم شركاء بنك المعرفة المصري، حيث أسهم في تسهيل البحث عن المعرفة ذات الصلة وتطبيقها بجانب تقديم إجابات سريعة وموجزة، وإمكانية الوصول إلى الأدلة والتي بدورها تتيح لك الأفضل فى سير العمل في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والتمريض.

ويعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، أبرزها عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر هذا الرابط https://www.facebook.com/egypt.moe.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة، إن الدكتور طارق طارق شوقي سيعلن في المؤتمر الصحفي، كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية وأبرزها: «شكل الامتحان الثانوية العامة هل سيكون إلكتروني أم ورقي بنظام البابل شيت مثل العام الماضي؟، نوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هل سيكون اختيار من متعدد فقط مثل العام الماضي أم سيكون هناك أسئلة المقالية؟، شكل التصحيح هل سيكون إلكتروني دون تدخل بشري أم سيتم اللجوء إلى التدخل البشري في حال وجود أسئلة مقالية؟».