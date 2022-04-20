الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: توقيع اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة و«Elsevier»

الاتفاقية
الاتفاقية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، توقيع اتفاقية بين بنك المعرفة المصري وElsevier من أجل التوسع في إتاحة قاعدة بيانات كلينيكل كي للطلبة ClinicalKey Students.

وتهدف هذه الاتفاقية لدعم جميع الطلبة بكليات الطب في الجامعات المصرية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمحتوى الذي سيتم إتاحته من خلال بنك المعرفة المصري.

يعد "كلينيكل كي" واحد من أهم شركاء بنك المعرفة المصري، حيث أسهم في تسهيل البحث عن المعرفة ذات الصلة وتطبيقها بجانب تقديم إجابات سريعة وموجزة، وإمكانية الوصول إلى الأدلة والتي بدورها تتيح لك الأفضل فى سير العمل في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والتمريض.

ويعقد المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، أبرزها عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر هذا الرابط https://www.facebook.com/egypt.moe.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة، إن الدكتور طارق طارق شوقي سيعلن في المؤتمر الصحفي، كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية وأبرزها: «شكل الامتحان الثانوية العامة هل سيكون إلكتروني أم ورقي بنظام البابل شيت مثل العام الماضي؟، نوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هل سيكون اختيار من متعدد فقط مثل العام الماضي أم سيكون هناك أسئلة المقالية؟، شكل التصحيح هل سيكون إلكتروني دون تدخل بشري أم سيتم اللجوء إلى التدخل البشري في حال وجود أسئلة مقالية؟». 

التعليم الفنى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امتحانات الثانوية وزير التربية والتعليم الفني مصادر مطلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

مصوّرة «حادثة المترو» تروي لـ«الدستور» كواليس واقعة الشبشب

مصادر: امتحانات الثانوية العامة «ورقية».. وضوابط جديدة لمنع «الغش»

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟