الخارجية الروسية: موسكو قد تحظر حسابات سفارات الدول وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو قد تحظر حسابات سفارات تلك الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.

وقال إيفانوف- للصحفيين وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "يتم حظر حسابات سفاراتنا، وللأسف، تظهر المشاكل في بلدان مختلفة، في مكان ما يتم حلها، ويكون حلها أكثر صعوبة في مكان آخر، وبناءً عليه، إذا لم تتح لسفاراتنا الفرصة لفتح حسابات ودفع حساباتها الخاصة، بما في ذلك العامة والنفقات، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا أيضًا".

وأضاف المسئول الروسي: "لا يزال هناك وضع صعب للغاية، والعمل جارٍ من قبل أقسامنا المتخصصة مع المصرف المركزي ووزارة المالية وهنا، ربما، يجب أن يعمل مبدأ المعاملة بالمثل".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

