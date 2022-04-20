«التعليم» تتيح امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للموجودين منهم بمصر

رد الدعم الفني الخاص بمنصة أبناؤنا في الخارج، على استفسارات أولياء الأمور بشأن إمكانية فتح المنصة من مصر وإجراء الاختبارات أونلاين في حالة الاضطرار للنزول مصر.

وأكد الدعم الفني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتيح الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج وأداء الاختبارات من مصر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيا للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، للاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، قد وافق على تأجيل امتحانات أبناؤنا من الطلاب في الخارج “الدور الأول” للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .

ويسمح بدخول امتحانات الدور الأول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للآتي:

- للطلاب المصريين في الخارج.

- طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

- طلاب الدمج.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة.

ويعقد المؤتمر الصحفي بتقنية البث المباشر في الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

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