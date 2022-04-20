الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تتيح امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للموجودين منهم بمصر

 الدكتور طارق شوقي
 الدكتور طارق شوقي

رد الدعم الفني الخاص بمنصة أبناؤنا في الخارج، على استفسارات أولياء الأمور بشأن إمكانية فتح المنصة من مصر وإجراء الاختبارات أونلاين في حالة الاضطرار للنزول مصر.

وأكد الدعم الفني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتيح الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج وأداء الاختبارات من مصر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيا للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، للاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، قد وافق على تأجيل امتحانات أبناؤنا من الطلاب في الخارج  “الدور الأول”  للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .

ويسمح بدخول امتحانات الدور الأول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للآتي:

- للطلاب المصريين في الخارج.

- طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM 

- طلاب الدمج.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة.

 

ويعقد المؤتمر الصحفي بتقنية البث المباشر في الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

وقناة مدرستنا:

تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي

تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي

تردد قناة مدرستنا ٣: 12206 رأسي

 

وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أبناؤنا في الخارج امتحانات أبناؤنا في الخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

مصوّرة «حادثة المترو» تروي لـ«الدستور» كواليس واقعة الشبشب

مصادر: امتحانات الثانوية العامة «ورقية».. وضوابط جديدة لمنع «الغش»

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟