أحمد أبو طالب: نحتاج نقابة تحقق مطالب العاملين بـ«النيل للبترول» فى سوهاج

تشهد انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركه النيل لتسويق البترول فى سوهاج ترشح وجوه جديدة، موضحا أنه جاء خوض ترشحه على هذا المقعد بناء على مطالبة الكثير من العاملين بالشركة.

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وقال قد نحتاج فى وقت معين إلى تغير الدماء والوجوه لتقديم أفكار ورؤى متطوره من شأنها تحقيق أهداف يستفيد منها العاملين ، وقال أحمد أبو طالب مدير إدارة الاعلان والنشروالمرشح على مقعد رئيس اللجنة النقابية إنه يسعى لنقابه قويه ثابتة على مبادئ واضحه من خلال أعضاء يمتلكوا المهارات والخبرات فى العمل العام ويكون لديهم الحافز الدائم من خلال العزيمة والإصرار على بلوغ الهدف قدر المستطاع مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ والحرص على الكيان .



وأضاف أبو طالب، قائلا: إذا أردنا جذب النجاح لإى عمل فعلينا ان نبدأ بتحقيق جزء منه من خلال إختيار الزملاء للمرشحين الذين يمتلكوا مقومات العمل الخدمى ولديهم افكار حقيقية قابله للتنفيذ لان الافكار والاهداف الحقيقيه هى التى تصنع المستقبل بالاضافه الى ان يكون لديهم القدره والكياسه والفطنه والحكمه فى مواجهه وحل المشاكل التى قد تواجه الزملاء جميعا.

في سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن الغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية نهائياً واستبدالها بالنظام الالكتروني بجميع الكليات لمواكبة التطورات العالمية في تطبيق نظام التحول الرقمي في أنظمة التقويم وذلك من العام الدراسي القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع مديري وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفية و الالكترونية بالجامعة، ومديري وحدات تكنولوجيا المعلومات IT بالكليات المختلفة.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الجامعة على استمرار العمل بنظام المنصات الالكترونية بمختلف إصداراتها ومسمياتها، مؤكداً على أهمية تدريب الكوادر البشرية، وتطوير المقررات الالكترونية لتتناسب مع فكر وطبيعة عمل تلك المنصات والهدف المنشود منها، بما يحقق السرعة والشفافية في تنفيذ المنظومة الامتحانية بالأسلوب العلمي الحديث الذي يتواكب مع تطورات العصر رقمياً.

وذكر انه ابتداء من العام الدراسي الجديد سيتم تعميم الاختبارات الالكترونية على جميع الكليات بعد نجاح التجربة على القطاع الطبي، والغاء العمل بالامتحان الورقية بشكل نهائي.



وأضاف عبدالخالق أن العام الدراسي الجديد سيشهد تعليم الكتروني قائم على النظام التفاعلي يتضمن تقييم الكتروني للطالب لحظياً، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائياً.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حشمت ان الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مدى استعداد الكليات المختلفة بالجامعة فيما يتعلق بتجهيز المنصة الالكترونية لأعمال الامتحانات ورفع المقررات الالكترونية بالأساليب العلمية الحديثة.



جدير بالذكر أنه سيتم توريد ٥٥٠٠ جهاز حاسب آلي حديث موزعين بنسب متفاوتة على المقرين الجديد والقديم، لتمكين جميع الطلاب من أداء الاختبارات الكترونياً من مقار كلياتهم.