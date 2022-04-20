التقرير المبدئي لمتابعة الأعمال الدرامية يرصد صورا سلبية للمرأة

منها ارتفاع نسبة العنف وألفاظ غير لائقة

أظهرت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في الانتاج الدرامي لرمضان 2022، وفقا لرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة لرصد الاعمال المذاعة خلال النصف الأول من الشهر، بعض الصور السلبية للمرأة بعدة أعمال.

في مسلسل "شغل عالي" تنصب البطلتان علي الرجال، وفي بعض المشاهد يتم التعامل مع المرأة بصورة سلعة واستغلالها معنوياوماديا ونفسيا والتنمر عليها ومغازلتها والتحرش بها والاعتداء عليها بالضرب ،كما ظهرت شخصية الأم الطماعة التي لا تبالي بمصلحة أبنائها في “ملف سري، ودايما عامر”.

وبرزت الصورة السلبية أيضًا في تعاملها مع الزوج بمسلسل ملف سري، والابنة تتعامل مع والدها وأخيها بشكل غير لائق وسرقت أوراق من خزانة والدها، كما هربت من أهلها للزواج من شخص تحبه في مسلسل بابلو، لجوءها للدجل والسحرة من أجل الانجاب وغيرة المرأة المتزوجة على حبيبها الاول كما فى مسلسلات المداح ج2 ويوتيرن وتوبة" وخيانة صديقتها رانيا وسكينة.

و رصد التقرير أنه طغت بعض السمات السلبية على المرأة كالمتحكمة والعصبية المفرطة من خلال مسلسل (راجعين يا هوى)، بالإضافة لطغيان العاطفة غير المرشدة على أفعالها وحياتها وانسياقها لشخص لا يحبها وينهرها دائمًا وهي لا تبالي لذلك والتقليل من ذاتها، كما ظهرت بشخصية متحكمة وتهديد البطل بالسلاح كي يلبي متطلباتها بمسلسل (مكتوب عليا) والاستعلاء على من حولها والعنف في ردود الأفعال فى أحلام سعيدة وسليطة اللسان ( توبة ) .

ورصد التقرير ارتفاع نسبة العنف في بعض المسلسلات بصورة كبيرة وظهر العنف المعنوي في مسلسلات ملف سري، مين قال، المداح ج 2، الكبير اوي ج 6، بيت الشدة، مكتوب عليا، وأحلام سعيدة ويوتيرن، كما احتوت بعض المسلسلات على تمثيل للجرائم التي ترتكبها المرأة مثل القتل أو الخنق بدعوى انها تحقق العدالة الغائبة مثل مسلسل انحراف، كما احتوت بعض المسلسلات على الضرب مثل مسلسل بابلو ويوتيرن.

و رصد التقرير استخدام بعض الالفاظ غير اللائقة خاصة في الحوار بين امرأتين مثل (يا فاجره) في مسلسل (المداح ج 2)، تعامل البطلة مع الخادمة بشكل متعالي ( حمارة ربنا ياخدك انتي وأهلك ) ، (عجلة ) في مسلسل أحلام سعيدة ، بالإضافة لتحدث الأخت بشكل غير لائق مع اخيها( رايحة الزفت، طالعة عند مين يا متخلف، اخرس، احترم نفسك)، كما ظهر تهديدها للبطل وتعنيفه من خلال ( قوم انزل يالا انت فاكر نفسك مين) في مسلسل مكتوب عليا.