وزيرة التخطيط: 4.8 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 278 مشروعا بقنا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 2021-2022 تبلغ 4,8 مليار جنيه، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق رؤية "مصر 2030".

وقالت وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق.

ولفتت إلى أن البُعد المكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، مشيرة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

ونوهت بأن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع رؤية "مصر 2030".