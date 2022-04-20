تشريح جثة مأمور ضرائب انتحر حزنًا على رحيل زوجته في أوسيم

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة مأمور ضرائب، انتحر حزنًا على وفاة زوجته، عقب مروره بحالة نفسية سيئة في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تلقّى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد العثور على جثة مأمور ضرائب في العقد الرابع من العمر مشنوقًا داخل منزله.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى عثر عليه مشنوقًا في حبل يتدلى من جنش حديدي بالسقف.

وتبيّن أن زوجته فارقت الحياة منذ 4 أشهر وأنه منذ وفاتها يمر بحالة نفسية سيئة تحوّلت لحالة من الاكتئاب حيث لم يتحمل ألم فراقها فقرر التخلص من حياته فقام بشنق نفسه، وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.