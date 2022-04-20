الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مأمور ضرائب انتحر حزنًا على رحيل زوجته في أوسيم

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة مأمور ضرائب، انتحر حزنًا على وفاة زوجته، عقب مروره بحالة نفسية سيئة في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تلقّى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد العثور على جثة مأمور ضرائب في العقد الرابع من العمر مشنوقًا داخل منزله.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى عثر عليه مشنوقًا في حبل يتدلى من جنش حديدي بالسقف.

وتبيّن أن زوجته فارقت الحياة منذ 4 أشهر وأنه منذ وفاتها يمر بحالة نفسية سيئة تحوّلت لحالة من الاكتئاب حيث لم يتحمل ألم فراقها فقرر التخلص من حياته فقام بشنق نفسه، وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الجيزة وفاة مأمور ضرائب جثة تشريح اوسيم

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وائل لطفي

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