الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 150 حالة إشغال ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة بأسوان

الحملة
الحملة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات داخل شوارع السوق السياحى بوسط المدينة. 

جاء ذلك فى إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة سلسلة الحملات الصباحية والمسائية لرفع وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات أولاً بأول بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وأوضح المهندس سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أن الحملة أسفرت عن  رفع أكثر من 150 حالة إشغال طريق بدون تحرير محضر، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 30 من المضبوطات المتنوعة. 

وأشار إلى أن الحملة تمت بمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن الفنيين والعاملين المدعمين بالأدوات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية. 

أسوان تعديات إشغالات الاسواق شرطة المرافق رئيس المدينة وسط المدينة

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