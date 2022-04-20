«الداخلية» تضبط 78 طن أغذية محجوبة عن الأسواق

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 417 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 122 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط أكثر من 78 طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 13 طنا.

وأسفرت الجهود في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط ما يقرب من 22 طن سلع غذائية وغير غذائية، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 632 قضية من بينها 110 قضايا "خبز ناقص الوزن" و100 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".