«عبدالغفار»: «الحكمة» ساهمت في تغلب مصر على أزمة «كورونا» سريعا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها.

جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعي الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية في مصر.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر، أن “الدولة تجاوبت سريعًا مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم في التغلب عليها سريعًا”.

واستعرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموقف المحلي الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونا و649 ألف و412 مواطن، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونا و820 ألف و506 مواطن، كما لفت إلى الوصول لـ 54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عام، و48% لمن هم أكبر من 12 عام.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتي تعد الأهم في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال في مصر، لتغطية السوق المحلي والتصدير لدول القارة الأفريقية، كما تضم مجمع لوجيستي لحفظ وتبريد اللقاحات يجري إنشاءه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلاً عن حفظ المواد الخام، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.

