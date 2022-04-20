بمناسبة عيد القيامة.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء «الإصلاح والتأهيل»

قررت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين، اعتباراً من 23 أبريل الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بجميع قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.