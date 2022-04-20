مياه أسيوط تناقش خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في المراكز المخدومة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتماعا لمناقشة إجراءات خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في كافة المراكز المخدومة على مستوى نطاق المحافظة.

وناقش "رئيس الشركة" مع مهندسي قطاع الدعم الفني ومدير إدارة شبكات الصرف الصحي أهم الإجراءات اللازمة لمتابعة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى نطاق المحافظة، ورسم خطة منهجية تعبر عن ضرورة الاهتمام بتطهير شبكات الصرف الصحي والمتابعة الدورية مع قطاع الدعم الفني.

وأكد ضرورة إضافة شبكات الصرف الصحي التي تم نهو الأعمال بها واستلامها في خطة التطهير، وعمل رفع مساحي وإعداد لوحات خاصة بشبكات الصرف الصحي الخاصة بالمراكز والقرى المخدومة بالصرف الصحي على مستوى المحافظة و مراجعة تلك البيانات لتيسير إجراء الصيانة والتعامل مع أي مشكلات على أساس البيانات المتاحة.

وأوصى "درة" في ختام الاجتماع بضرورة الارتقاء بالمستوى الثقافي والوعي المائي للمواطنين وتنظيم حملات توعوية تستهدف توعية المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات الصلبة في شبكات الصرف الأمر الذي يسبب حدوث عواقب جسيمة تعكر صفو حياة المواطنين وتؤثر على سلامتهم بيئياً وصحياً.