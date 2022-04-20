الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مياه أسيوط تناقش خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في المراكز المخدومة

المهندس هشام درة
المهندس هشام درة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتماعا لمناقشة إجراءات خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في كافة المراكز المخدومة على مستوى نطاق المحافظة.

وناقش "رئيس الشركة" مع مهندسي قطاع الدعم الفني ومدير إدارة شبكات الصرف الصحي أهم الإجراءات اللازمة لمتابعة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى نطاق المحافظة، ورسم خطة منهجية تعبر عن ضرورة الاهتمام بتطهير شبكات الصرف الصحي والمتابعة الدورية مع قطاع الدعم الفني.

وأكد ضرورة إضافة شبكات الصرف الصحي التي تم نهو الأعمال بها واستلامها في خطة التطهير، وعمل رفع مساحي وإعداد لوحات خاصة بشبكات الصرف الصحي الخاصة بالمراكز والقرى المخدومة بالصرف الصحي على مستوى المحافظة و مراجعة تلك البيانات لتيسير إجراء الصيانة والتعامل مع أي مشكلات على أساس البيانات المتاحة.

وأوصى "درة" في ختام الاجتماع بضرورة الارتقاء بالمستوى الثقافي والوعي المائي للمواطنين وتنظيم حملات توعوية تستهدف توعية المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات الصلبة في شبكات الصرف الأمر الذي يسبب حدوث عواقب جسيمة تعكر صفو حياة المواطنين وتؤثر على سلامتهم بيئياً وصحياً.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء أركان حرب المهندس هشام درة المراكز المخدومة خطة تطهير شبكات الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

وزيرة الهجرة تستقبل «أبطال مصر في أوكرانيا».. وشاب سعودي يروي «شهامة العشيري»

اجتماع حكومي لبحث «بدائل التوك توك».. ووزير قطاع الأعمال يتفاوض مع شركة عالمية

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

تعليق مؤثّر من هاني عادل على صورة «إفطار على قبر الصديق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس