الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحدث رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 وعبارات التهاني للأصدقاء

عيد الفطر
عيد الفطر

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 من الكلمات التي تتصدر القائمة البحثية الرئيسية عبر جوجل حاليا مع الأيام الأخير من شهر رمضان المبارك 1443.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أبرز عبارات التهاني بمناسبة عيد الفطر 2022 التي يتبادلها المصريون عبر هواتفهم المحمولة وموعد عيد الفطر 1443 فلكيا في مصر.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 

يبحث الملايين من المصريين حاليا على رسائل وعبارات تهنئة بعيد الفطر 2022 والذي لا يعد متبقي عليه سوء 11 يوما فقط ولعل أبرز الرسائل ما يلي:

  • كل عام وأنتم بخير .. عيد سعيد علكيم جميعا.
  • مع اقتراب أيام العيد.. حبت أقول كل سنة وأنتم طيبين.
  • باقات ورد وزهور .. بتلف وتقول عيد فطر سعيد علكيم جميعا.
  • اللهم دعوة لا ترد في أيامك المباركة .. عيد سعيد على أمة محمد.
  • عيد سعيد في طاعة الله وانشغال بالعبادة والتقوى.
  • قبل العيد.. حبت أهني الجميع كل عام وانتم بخير.
  • بعطر الورد وألونه إرسل كلمات تهنئة بالعيد السعيد.

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أبرز عبارات التهاني عيد الفطر 2022 عبر الهواتف 

يمكن للمقربين من الأصدقاء وزملاء العمل الواحد والجيران إرسال رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 السعيد عبر الهواتف المحمولة لعل أبرزها ما يلي :-

  • اللهم مع أيام العيد أم علينا نعمك ورضاك.
  • قبل العيد .. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وطاعتنا وأعمالنا الصالحة.
  • قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنتم بألف خير جميعا.
  • كل عيد فطر وأنت لله طاع ولراية الإسلام رافع ولدين الحق ناصر.
  • العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم معنا.. اللهم أدم علينا الصحة الستر.
  • اللهم أني نسألك إيمانا دائما في رمضان وباقي شهور العام.
  • يارب إني أسالك قلبا خاشعا.. كل عيد الفطر وأنتم طبيبن.
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موعد عيد الفطر 1443 فلكيا في مصر

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 وموعد العيد من الكلمات التي تصدرت القائمة البحثية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا حيث يبدأ العيد فلكيا في مصر يوم الإثنين 2 مايو المقبل ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو 2022 حيث أعلنت رئاسة الوزراء إجازة عيد الفطر خلال الفترة من السبت 30 إبريل وحتى الخميس 5 مايو المقبل.

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